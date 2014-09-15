Yasadışı dinleme iddiasına 285 ila 961 yıl hapis istemi

İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen "yasadışı dinleme" operasyonuyla ilgili iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Sanıklar hakkında 961 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ntvmsnbc'nin haberine göre, 11'i tutuklu 32 polis hakkındaki iddianameyi İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Aralarında eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan'ın da bulunduğu sanıklar hakkında 285 yıldan 961 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıklar "'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, iftira, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" gibi suçlardan yargılanacak.



Sanıkların 2010 ve 2013 yılları arasında aralarında bazı kamu görevlilerinin de bulunduğu kişileri yasadışı dinlediği iddia ediliyor.