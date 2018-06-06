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Yasadışı dershane işleten FETÖ üyelerine gözaltı kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı dershane işlettikleri tespit edilen 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

06 Haziran 2018 15:41

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PYD\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı dershane işlettikleri tespit edilen 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, \"FETÖ ile irtibatlı kişiler tarafından 7 farklı adreste yasadışı dershane faaliyeti yürüttükleri tespit edilen 33 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce devam etmektedir\" denildi.

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