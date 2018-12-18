"Yasadışı Cenaze Namazı Örgütü yakalandı"

Karar yazarı Akif Beki, eski bakan Ömer Dinçer'in babasının cenaze namazını konu aldı. Beki, cenazede bulunanlar arasında, AKP’de bir dönem etkin olan ancak daha sonra partiyle aralarına ‘mesafe giren’ isimler hakkında, "Yakalandı nitekim yasadışı Cenaze Namazı Örgütü" ifadesini kullandı.

Cenazede, mevcut AKP yönetiminde yer alan isimlerle, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanında kalan ekip arasındaki mesafe dikkati çekmişti.

Beki, 18 Aralık 2018 tarihli yazısında, cenazede biraraya gelen AKP kurucu ekibiyl, bugünki hükümet arasındaki durumu şu şekilde kaleme aldı:

"11. Cumhurbaşkanı Gül, eski başbakan Davutoğlu ve AK Partili eski bakanlar Ali Babacan, Beşir Atalay, Nihat Ergün, Taner Yıldız, Lütfi Elvan, İsmet Yılmaz ile Mehdi Eker, merhumun başında saf tutmuş.

Gerçi ilin milletvekili, belediye başkanı, valisi de orada...

Fakat belli ki bazıları tuzağa düşmüş, saflıklarının kurbanı olmuşlar.

Çünkü ‘hayırdır beyler, ne iş’ diye kırmızıyla tam kadro işaretlenen şüpheliler, bunlardan sadece üçü: Gül, Davutoğlu ve Babacan...

Karaman’da, bir cuma günü, Musalla adlı bir meydanda buluşacaksınız. Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığına kaldırmak üzere, bir merhumun cenaze namazını kılacaksınız. Ve bunlara tesadüf diyeceksiniz, sizi dış güç bir araya getirmemiş olacak ha?

Ne demeye çalıştığınızı, sinsi zirve gösterisi için niye orayı seçtiğinizi kimse anlamayacak mı?

Aynı amaç doğrultusunda, adeta ihanet projesi için saf birliği ettiğiniz belli olmayacak mı?

Bu örgütsel faaliyeti yakın bir dosta vefa, taziye görevi filan diyerek kamufle edebileceğinizi mi sandınız?

Yakalandı nitekim yasadışı Cenaze Namazı Örgütü. Kraliçe mi Soros mu, arkasında hangi karanlık parmağın olduğu da çıkar evvel Allah iki güne...

Asılsın kürekçiler, seçim önüdür, ha gayret!"

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