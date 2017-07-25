Yaşadıklarına dayanamayıp annesine anlattı; tacizci gözaltına alındı

Samsun’da bir ortaokulda memur olarak çalışan 51 yaşındaki Necati A., aynı okulun 8'inci sınıfına geçen 13 yaşındaki S.U. adlı kıza yaklaşık 1 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, S.U.'nun bir yıldır uğradığı cinsel istismara dayanamayıp yaşadıklarını annesine anlatmasıyla ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Samsun’un İlkadım İlçesi’ndeki bir ortaokulda memur olarak görev yapan ve eşinden boşandığı bildirilen 2 çocuk babası Necati A. iddiaya göre okulun 8'inci sınıf öğrencisi olan S.U. adlı kıza yaklaşık 1 yıldır cinsel istismarda bulundu. İddialara göre şüpheli, okulların kapanmasının ardından annesinin işyerinde çalışmaya başlayan kıza işyerine gidip yalnız olduğu zamanlarda istismarda bulunuyordu. S.U. yaşadıklarına dayanamayıp olayı annesine anlattı.

Anne, polise giderek şikayetçi oldu. Polis şikayetin ardından Necati A.’yı yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.