Yaşadığımız en yüz kızartıcı olaylardan biri

Bilim ve Ütopya Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Semih Koray, Bilim ve Teknik Dergisi'nin kapağındaki değişikliği eleştirerek, "Bu, ülkemiz adına ve bilim topluluğumuz açısından Cumhuriyet tarihimiz boyunca yaşadığımız en yüz kızartıcı olaylardan biridir" dedi.



Koray, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile birlikte Attila İlhan Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.



"Charles Darwin'in doğumunun 200. yıldönümü, Türlerin Kökeni adlı başyapıtının yayımlanmasının 150. yıldönümünde, UNESCO'nun 'Darwin Yılı' olarak ilan ettiği 2009 yılında, TÜBİTAK Darwin'i sansürledi" diye konuşan Koray, "Bu, ülkemiz adına ve bilim topluluğumuz açısından Cumhuriyet tarihimiz boyunca yaşadığımız en yüz kızartıcı olaylardan biridir" görüşünü dile getirdi.



TÜBİTAK'ın bilimin geliştirilmesi ile görevli ve temel görevinin de gençler arasında bilimsel düşüncenin yaygınlaştırılması olduğunu vurgulayan Koray, "Ortaçağ'a özgürlük tanımak için bilimin yasaklandığını" ileri sürdü.



"Bu tutum, bütün bilim insanlarımızı, Vatikan'ın bile 'Darwin' toplantısı düzenleme noktasına geldiği bir dönemde, uluslararası ortamlarda kendi meslektaşlarının karşısında hiç hak etmedikleri bir biçimde boynu eğik bırakacak bir tutumdur" diyen Koray şunları söyledi:



"Bundan daha da yüz kızartıcı olacak tek şey bu durumun kabullenilerek TÜBİTAK yönetiminin görevine devam etmesi olacaktır.



Bizim Cumhuriyetimiz, bilimi kendine temel alarak kurulmuş bir cumhuriyettir. Cahit Arf'ların ve Erdal İnönü'lerin kurduğu TÜBİTAK, ülkemizin bilim gücünün inşasına ve yetenekli gençlerin bilim gücümüze dahil edilmesine çok önemli katkılarda bulunmuş bir kuruluşumuzdur. TÜBİTAK, Atatürk döneminin bilimsel atılımının 1960'lar sonrasında sürdürülmesinde bir köprü işlevi görmüştür.



Bugün böyle bir geçmişe sahip bu bilim kuruluşumuzda bilimden vazgeçmek demek, Cumhuriyetimizi toptan Ortaçağ'a teslim etmek demektir. ABD içindeki odaklardan dünyaya yayılan Darwin sansürünün, ülkemizde bilimi teslim ettiği Ortaçağ ise aslında Vatikan'ın Ortaçağı'dır. Üstelik Vatikan'ın Darwin toplantısı düzenlediği bir yılda, Vatikan'dan da daha Vatikancı olarak..."

