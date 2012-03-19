'Yaşadığım şoku anlatamam, dua ederek ona destek vermek istedim'

T24 - Boltonlu Fabrice Muamba’nın maç sırasında kalbi durdu. twitter’da yapılan yorumlarda müdahalede geç kalınmasının nedeninin sık sık sakatlanma numarası yapan futbolcular olduğu öne sürüldü. Tuncay Şanlı takım arkadaşı yerdeyken dua etti. Şanlı, "Dua etmekten başka elimden bir şey gelmediği için arkadaşıma böyle destek vermek istedim. Ama ne kadar üzüldüğümü ve yaşadığım şoku anlatamam" dedi.

İngiltere’de Premier Lig takımlarından Tottenham’la Bolton arasında oynanan Federasyon Kupası maçı trajik bir olaya sahne oldu. Başkent Londra’da oynanan karşılaşmada ilk yarının sonlarına doğru Bolton takımının Kongolu orta saha oyuncusu Fabrice Muamba (23), 36 bin taraftarın önünde birden yere yığıldı. Bayıldığı an yalnız olan Muamba’nın durumunu ilk farkeden ise o an maçı izleyen takımın kardiyoloğu Steve Robinson oldu. Tek başına sahaya koşan Robinson, acil yardım istedi. Yapılan müdahalede kalbi durduğu anlaşılan genç futbolcuya sahada kalp masajı yapılmaya başlandı. Futbolcuların etraflarını sarmasını isteyen sağlık görevlileri, sahada Muamba’ya elektroşok uygulamaya başladı. Birkaç dakika süren ilk yardımın sonuç vermemesi üzerine sahadan çıkarılan futbolcu hastaneye kaldırıldı. Muamba’dan iyi bir haber gelmeyince maç tatil edildi. Kaldırıldığı hastaneden yapılan ilk açıklamaya göre, durumu kritik olan bir çocuk babası nişanlı futbolcunun ilk 24 saati atlatması bekleniyor. Maçtan sonra tüm arkadaşları ve futbolseverlerin akın ettiği hastane bahçesi çiçeklerle ve iyi dileklerle donatıldı. Bolton’un Aston Villa ile yapacağı maç da iptal edildi.

Numaracılara tepki

Muamba için endişeler sürerken dünyanın dört bir köşesinden futbolseverler dualarının yanında futboldaki ihmalleri dile getirdi.

Sosyal medya sitesi twitter’da olayı analiz eden kullanıcılar, maç sırasında sakatlanma numarası yapan futbolcuları eleştirdi. İngiliz yazar Tony Parsons’ın sayfasında başlattığı tepki binlerce destek buldu. Hakemi kandırarak rakip takıma faul yaptırmış olmak için sakatlanma numarası yapan futbolcuların bu tür zamanlarda sağlık görevlilerinin yanılmasına neden olabileceği tartışıldı. Kullanıcılar, Muamba’nın en hayati anında saniyeler bile önemliyken yanına ilk olarak yalnızca tek bir sağlık görevlisinin geldiğine dikkat çekti.

Şanssızlık

Ülkenin önde gelen kardiyologları futbolcuların maç öncesi iki gün boyunca en iyi koşullarda sağlık testlerinden geçirildiğini, bu tür durumların ihmal değil şanssızlık olabileceğini söyledi.

‘Hayat pamuk ipliği gibi’

Tuncay Şanlı, olayı şöyle anlattı:

“Muamba’ya bakarken insanın başına ne zaman ne geleceğinin asla belli olmadığını gördüm. İnanılır gibi değildi. Hayatımız pamuk ipliği gibi. Oturduğum yerde insanların birbirini üzmesinin ne kadar anlamsız olduğunu düşündüm. Çünkü değmezdi. Bir an sonrasını kestiremiyorsunuz. O kadar enteresan bir dünya. Dua etmekten başka elimden bir şey gelmediği için arkadaşıma böyle destek vermek istedim. Ama ne kadar üzüldüğümü ve yaşadığım şoku anlatamam.”

İç savaştan kaçtılar

Fabrice Muamba’nın kaderi Zaire’de yaşanan gerilla savaşı nedeniyle ailesiyle birlikte İngiltere’ye kaçmalarıyla değişti. Fabrice’in babası Marcel Muamba, Zaire’de diktatör başkan Mobutu Sese Seko’nun danışmanlığını yaptığı için çıkan iç savaşla beraber hayatını kurtarabilmek için 1994 yılında Zaire’den kaçmak zorunda kaldı. 1999 yılında hiç İngilizce bilmemelerine rağmen İngiltere’ye kaçarak yoksulluk ve belirsiz bir gelecekten kurtulan Muamba aielesinden Fabrice 2002’de Arsenal’in alt yapısına girerek futbola ilk adımını attı. Fabrice Muamba 2008 yılında Daily Mail’e verdiği röportajda o günleri şöyle anlatmıştı:

“Silahlardan ve silah seslerinden çok uzakta değildim. Buna alışmak oldukça zordu. Özellikle gece yarısı patlayan silahlara. Bu benim üzerimde önemli bir etki yarattı. Sahada öldürülmekten korktuğumuz için futbol oynamayı bırakmıştık. Birkaç arkadaşım ölmüş, birkaçı da yaralanmıştı.”