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Dünya

Yasadaki boşluk, ‘geleneksel olmayan ilişkileri' yasaklayan Rusya'yı eşcinsel evlilikleri kabul etmek zorunda bıraktı

Çiftin pasaportlarına 'evli' damgası basıldı

27 Ocak 2018 14:50

Eşcinsel evliliklerin yasal olmadığı Rusya’da, yasadaki bir boşluk sayesinde Danimarka’da evlenen eşcinsel bir çiftin resmi birlikteliği yasal olarak tanındı. 

Russia Today’a konuşan Evgeny Voytsekhovsky ve Pavel Stotsko, Rus yetkililerin evliliklerini tanıdığını söyledi. Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a turist olarak giderek evlenen çift, oradaki yasalar uyarınca evlendiklerini ve nikahlarını resmi olarak işleme koyduklarını ifade etti. Ardından Rusya’ya gelerek nikahlarının tanınmasını talep eden çiftin pasaportları, beklentilerin aksine yetkili tarafından ‘evli’ olarak damgalandı. 

Evgeny Voytsekhovsky ve Pavel Stotsko

Medeni 'kanunun eşcinsel evliliğe izin vermediği Rusya’da, Aile Hukuku’nun 14. Maddesi’ndeki şartlarla çelişki yaratmadığı takdirde yurtdışında – o ülkenin kanunlarına uygun bir şekilde - yapılan evlilikler Rusya tarafından resmi olarak tanınmak zorunda.

Yasa yalnızca yurt dışında, yakın akrabaların, hali hazırda evli kişilerin, evlatlık verilmiş veya evlat edinen kişilerin ve akıl sağlığı yerinde olmayan insanların evlenmesini yasaklıyor. Fakat yasada eşcinsel evliliklerle ilgili herhangi bir ifade geçmiyor.

Rusya Aile Hukuku’ndaki yasal bir boşluk sayesinde Rusya’daki eşcinseller yurtdışında evlenirse Rusya yasal olarak bu evlilikleri tanımak zorunda kalıyor.

Ancak, devlet yetkililerine dayandırılan açıklamalarda, eşcinsel evliliklerin önünü açan yasadaki boşluğun kısa sürede kapatılacağına dikkat çekiliyor.

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