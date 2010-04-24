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YAŞ'a yargı yoluna onay

Anayasa değişikliği teklifinin 12. maddesine 336 kabul, 70 ret oyu verildi. Söz konusu madde YAŞ kararlarına yargı yolu açıyor.

24 Nisan 2010 03:00

T24 - TBMM Genel Kurulu'ndaki gizli oylamaya 408 milletvekili katıldı. Oylamada 336 kabul, 70 ret, 1 çekimser, 1 boş kullanıldı.


Teklifin 12. maddesiyle, Anayasanın ''Yargı Yolu'' başlıklı 125. maddesinde değişiklik yapılarak, Yüksek Askeri Şuranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç, her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açılıyor.


Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olacak, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamayacak.

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