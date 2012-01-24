-Yasa teklifi dünya basınında LONDRA (A.A) - 24.01.2012 - İngiliz Independent gazetesi, İstanbul'daki Ermenilerin 5 yıl öncesine göre kendilerine daha hoşgörülü davranıldığını söylediğini yazdı. Fransa Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesinin suç sayılmasını öngören yasa teklifini kabul etmesinden önce kaleme alınan haberde, Fransa'nın yasa teklifinin Ankara'da büyük öfkeyle karşılandığı kaydedildi. Türk yetkililerin bu yasa teklifinin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin ülkesindeki 500 bin Ermeninin oyunu almaya yönelik olduğunu düşündüğünün bildirildiği haberde, Profesör Cengiz Aktar'ın "Ermeni soykırımı" ifadesinin artık Türkiye'de bir tabu olmadığı görüşüne yer verildi. Haberde, "İstanbul'daki Ermeniler, bir ölçüde Hrant Dink'in öldürülmesine duyulan öfkenin de etkisiyle, 5 yıl öncesine göre kendilerine daha hoşgörülü davranıldığını söylüyor" denildi. Gazete geçen haftaki yürüyüşe katılan Armen Kalk isimli bir Ermeninin, "Daha önce Ermeniler Türkiye'de ikinci sınıf vatandaşken, şimdi öyle değil" sözlerine yer verdi. Haberde ayrıca, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mevcut hükümeti, kendinden önceki hükümetlere göre Ermeniler ve diğer Hristiyanlara kendini daha hoşgörülü gösterdi" denildi. Bu arada İngiliz yayın kurumu BBC haber bültenlerinde, Türkiye'nin yasa teklifinin kabul edilmesine gösterdiği tepkiyi aktarıyor. Başbakan Erdoğan'ın "Fransa'da kabul edilen teklif, ayrımcılık, ırkçılık, düşünce özgürlüğü katliamıdır" sözlerine yer veren BBC, İstanbul muhabiri Jonathan Head'in, "Ankara'nın Büyükelçisini çekmenin yanı sıra, Fransa'ya yönelik ekonomik yaptırımlar uygulayabileceği" yorumunu yaptığını bildirdi. Sky haber kanalı da, "Türkiye'nin yaptırımlar uygulayacağı tehdidine karşın, Fransa'da yasa teklifinin kabul edildiğini" ve 1915 olaylarına ilişkin iddiaların Türkiye ile Ermenistan ilişkilerine her zaman olumsuz etkisinin olduğunu aktarıyor. -Macaristan medyası Fransa'nın kararına geniş yer verdi- Fransa Senatosu'nun, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesinin suç sayılmasını öngören yasa teklifini kabul etmesi Macaristan medyasında geniş yer buldu. Macar televizyon kanalları dün gece ve bugün Fransa'nın senatoda kabul ettiği yasa teklifinin Türkiye'yi çok kızdırdığını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarının Fransa'nın bu kararını protesto etmek amacıyla bu ülkeye yeni yaptırımlar uygulayacağının kesin olduğunu bildirdi. Macaristan'da yazılı basın ve internet siteleri ise Fransa'nın Türkiye'yi karşısına aldığı yasa teklifiyle birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginleşeceğinin kesin olduğunu yazdı. Macar basını, Türkiye'nin Fransa'ya başta ekonomik alanda darbe vurmaya hazırlandığını, Fransa'ya karşı öfke duyan 80 milyonluk Türk halkının Fransız ürünlerini boykot edeceği ve bu ürünleri satın almayarak Fransa'ya ekonomik açıdan zarar vermeye çalışacağını yazdı. Fransa Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'yi soğukkanlı olmaya davet etmesini ön plana çıkaran Macar basını, ''Fransa Türkiye'yi soğukkanlı olmaya davet ediyor'' başlığı atarken, Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın Fransa'nın bu tutumuna karşı atacağı adımın merakla beklendiği yorumunda da bulundu.