"Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa" dediler, konserleri yarıda kesildi!

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ valilikleri ile Trakyalılar Vakfı tarafından düzenlenen “Trakya Tanıtım Günleri” programında Cumhuriyet Kadınları Korosu'na yapılanlar tepki çekti. Cumhuriyet Kadınları Korosu, bakanların katıldığı etkinlikte "Biz Atatürk kadınlarıyız" ve "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa" deyince konser yarıda kesildi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; bölgenin tarihi, turizmi, sosyal ve kültürel faaliyetlerini tanıtmak için Ankara'da “Trakya Günleri” etkinlikleri düzenlendi. Yaşları 40-85 arasında değişen kadınların oluşturduğu Cumhuriyet Kadınları Korosu da etkinlikte bir konser verdi.

Kırklareli Ertuğrul Köyü'nden Ankara'ya giden koronun konserini dinlemeye, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da gitti. Şiirlerinde, “Biz Atatürk kadınlarıyız, Cumhuriyet'in öğretmenleriyiz” diyen koro, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa” türküsünü de söyledi. Ancak kadın korosunun programı erken bitirildi. Otellerine giden kadınlar, rezervasyonlarının da iptal edildiğini öğrenince köylerine dönmek zorunda kaldı. Koro şefi Şükran Akdeniz, olayla ilgili konuşmak istemedi.

Programı izleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ise yaşananları şöyle aktardı:

"Kadınlar Atatürk'le ilgili konuşmalar yapıyordu. Alkış ve büyük tezahüratlar aldılar. Benim sol tarafımda bakanlar ve milletvekilleri oturuyordu. Herkes alkışlarken onlar alkışlamadı."

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan da “Tek suçları konserde ‘Bizler Atatürk kadınlarıyız' demeleridir” açıklamasını yaptı, duruma tepki gösterdi.

Trakyalılar Vakfı yetkilileri ise kadınların konserinin kesilmediğini, zaten kısa olduğunu savundu.