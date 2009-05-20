Yasa dışı Yahudi örgüt Lehi'nin eski lideri Zetler öldü

Kont Bernadotte cinayetinin beyni olan Zetler öldü



Yasa dışı Yahudi örgüt Lehi'nin eski lideri ve BM'nin Ortadoğu arabulucusu Kont Bernadotte'un 1948'deki cinayetinin beyni olan Yeshoua Zetler öldü.



İsrail basınındaki haberlerde, "Stern" adıyla da bilinen ve 1940 ile 1948 arasındaki İngiliz mandasına karşı saldırılar düzenleyen radikal silahlı örgüt Lehi'nin Kudüs bölgesi sorumlusu olan Yeshoua Zetler'in 92 yaşında öldüğü belirtildi.



İsrail Arap Savaşının en kanlı katliamlarından biri olan Deir Yasin adlı Filistin köyündeki 120 sivilin öldüğü saldırı sırasında Lehi'nin adamlarının başında olduğu bilinen Zetler, Mayıs 1948'de BM'nin Ortadoğu için arabulucu atadığı İsveçli Kont Folke Bernadotte'u öldürme emrini verdiğini ancak 1993'te kabul etmişti.



Kont Bernadotte, İsrail'in bağımsızlık istediği dönemde, 17 Eylül 1948'de Lehi tarafından öldürülmüştü. Zetler ise 1948'den sonra siyasi faaliyetlerine son vermiş ve hakkında hiçbir soruşturma yapılmamıştı.



İngiliz mandasının kalkmasını, Yahudi göçünün serbest bırakılmasını ve bir Yahudi devleti kurulmasını savunan silahlı Siyonist direniş örgütü olan Lehi 1940'ta Irgun örgütünden ayrılan Avraham Stern tarafından kuruldu. Yüzü bulmayan üyesiyle o yıllarda Filistin'de kurulan Siyonist örgütler arasında en küçüğü olmasına rağmen İngilizlere karşı yürüttüğü eylemler ve suikastlarla tanınan Lehi, 28 Mayıs 1948'de İsrail Ordusu'nun kurulmasıyla eylemlerine son vermişti.

