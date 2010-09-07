-YASA DIŞI TELEFON DİNLEMEYE 20 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - İstanbul'da yasa dışı telefon dinlemesi yaptığı ileri sürülen suç örgütüne düzenlenen operasyonda yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, usulsüz olarak telefon dinlemesi yaptığı öne sürülen bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu İstanbul'daki bazı adreslere operasyon düzenleyen polis, yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.