-YASA DIŞI ŞAMPİYONA İDDİASI ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Ahmet İnkılap Obruk, İzmit'te yapılan ve büyük tartışmalara neden olan Su Kayağı Şampiyonası'nın yasa dışı olduğunu iddia ederek, ''Parayı verenin düdüğü çaldığı yasa dışı bir yarışma düzenlendi'' dedi. TSSF Başkanı Obruk, düzenlenen yarışmayla ilgili olarak hem belediye, hem de uluslararası federasyon hakkında en kısa zamanda hukuki süreci başlatacaklarını, Türk federasyonu olarak tüm haklarını arayacaklarını söyledi. İzmit'teki şampiyonanın isminin 8 kez değiştiğini savunan Obruk, ''Bu tür organizasyonlar, Türk spor hukukuna göre, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Müsabaka Yönetmeliği ve Türk Federasyonu'nun yönetmeliklerine çerçevesinde yapılır. Tüm ülkelerde bu yasalar var. Uluslararası federasyonun belediye ile sözleşme yaptığını basından öğrendim. Daha önce de Osmangazi Belediyesi ile aynı sıkıntılar yaşanmıştı. Bizler, belediyeye bizim onayımızla olsun demiştik, ancak belediye başkanı bunları biz söylememişiz gibi davrandı'' diye konuştu. -TÜRK BAŞKANI YARIŞMAYA DAVET ETTİ- Başkan İnkılap Obruk, bu tür organizasyonların düzenlenmesinin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kanunlarla milli federasyonlara verildiğini belediye başkanına aktardığını belirterek, şöyle devam etti: ''Düzenleme yetkisi yok dedim. Dünya federasyonu sözkonusu organizasyonla ilgili bize başvurmadı. Dünya federasyonuna konuyla ilgili yazdım ve 'resmi başvuru yapıp, onay alın' dedim. Onlar da 'resmi bir belediye ile sözleşme yaptık. Sizi de federasyon başkanı olarak davet ediyorum' dedi. Benim ülkemdeki şampiyonaya, beni davet ediyor. bu olacak iş değil. Bu çok onur kırıcı bir durum. Faaliyetin adı bile 8 kez değişti. İlk olarak dünya şampiyonasıydı, daha sonra Avrupa şampiyonası oldu. Adı dahi belli değildi. Hiçbir ülkenin milli takımı buraya gelmedi.'' -''TÜM BİRİMLERE BİLGİ VERDİK''- TSSF Başkanı Obruk, şampiyonanın yasa dışı olduğu konusunda gerekli tüm birimlere bilgi verdiklerini anlatarak, ''Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, GSGM ve valiliğe bilgi verdik. Yasal olmayan bir yarışma yapıldı'' dedi. İzmit'teki şampiyonanın canı isteyen herkesin katıldığı bir yarışma olduğuna dikkati çeken Obruk, ''Parayı ödeyen herhangi bir yabancı veya Türk vatandaşı buraya katılabiliyordu. Bireysel para verilerek yarışma yapıldı. Bu nedenle milli takımı göndermedik. Uluslararası federasyonunun internet sitesinde böyle bir faaliyet yok. İlk üçe girenlere para ödülü verildi ama madalya verilmesi gerekiyordu'' şeklinde konuştu. -''TSSF LOGOSUNUN KULLANILMASI ÜZÜCÜDÜR''- Yasal olmayan bir yarışmada kendi logolarının bilbordlarda kullanılmasının kabul edilir bir durum olmadığını savunan başkan Obruk, şöyle konuştu: ''Canı isteyen sporcuların katıldığı bir yarışma yapıldı. Organizasyonu, yeni bir tesis yapıldığı için tesise hediye edilen bir kimlik olarak düşünebiliriz. Bizi dikkate almayan belediyenin tüm bilbordlarda federasyonun logosunu kullanması da üzücüdür. Bu konuyu hukukçularımız inceliyor. Sayın bakanımla görüşmedim. Bakanlarımız, takdir buyurup yarışmaya gidebilirler.'' TSSF Başkanı Ahmet İnkılap Obruk, Uluslararası federasyonla ilgili hukuki girişimlerinin olacağını belirterek, IWWF'yi, Uluslararası Tahkim Kurulu'na (CAS) şikayet edeceklerini söyledi.