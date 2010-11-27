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YASA DIŞI GÖSTERİYE 6'SI ÇOCUK 10 GÖZALTI İZMİR (A.A)

27 Kasım 2010 16:53

-YASA DIŞI GÖSTERİYE 6'SI ÇOCUK 10 GÖZALTI İZMİR (A.A) - 27.11.2010 - İzmir'in Kadifekale semtinde, terör örgütünün yönlendirmesiyle yasa dışı gösteri yaparak, güvenlik güçlerini taş attıkları belirlenen 6'sı çocuk 10 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü desteğiyle Kadifekale semtinde bu sabah saatlerinde operasyon düzenledi.  Ekipler, terör örgütü PKK'nın yönlendirmesiyle korsan gösteri düzenleyerek, terör örgütü ve elebaşısı lehine slogan atıp güvenlik güçlerini taşladıkları, yola çöp bidonlarını devirerek molotofkokteyli attıkları ileri sürülen 10 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan yaşları 18'in altında olan 6 kişinin Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, diğer 4 kişinin ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. Öte yandan Menemen'in Asarlık beldesinde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda ''terör örgütü PKK lehine yasa dışı gösteri yaptıkları ve güvenlik güçlerini taşladıkları'' gerekçeleriyle gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ünün tutuklandığı öğrenildi. 

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