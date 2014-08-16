Yasa dışı dinleme operasyonunda bir polis tutuklandı

İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği, ilk sorgularının ardından savcılığın itirazıyla, haklarında yeniden yakalama kararı çıkarılan 17 polisten ikisinin daha sorgusunu tamamladı. Nöbetçi mahkeme, iki polisin sorgularının ardından Özgür Açıkgöz'ün tutuklanmasına, Hasan Yüksek'in ise serbest bırakılmasına hükmetti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, polisler yasa dışı dinleme ve casusluk soruşturması kapsamında cuma günü avukatları ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim olmuştu.

6 polis hakkında yakalama kararı bulunuyor

Hakkında yakalama kararı çıkarılan 17 polis arasında teslim olan ve haklarındaki yakalama kararı kaldırılan polis sayısı, önceki gün gözaltına alınan şüpheli İsmail Yalınız'ın da sorgulanıp serbest bırakılmasıyla 11 oldu.

Eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse'nin de aralarında bulunduğu diğer 6 polis hakkındaki yakalama kararı geçerliliğini koruyor.

Açıkgöz'ün de tutuklanmasıyla, suçlamalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu toplam 13 kişi tutuklanmış oldu.

17 polis hakkında yeniden yakalama kararı

Emniyetteki "yasa dışı dinleme ve casusluk” operasyonu kapsamında soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı İrfan Fidan, 11 kişinin tutuklanmasına ve adli kontrol tedbiri konulan sekiz kişi dahil 38 kişinin serbest bırakılmasına itiraz etmişti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi, sevk edildikleri İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde ifadeleri alınamayan ve aralarında eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse'nin de bulunduğu 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Bu kişilerden daha önce farklı zamanlarda adliyeye gelen Mehmet Kılıç, Hidayet Kemal, Mücahit Gökoğlu, Faruk Kıvrak, Kürşat Durmuş ve Gafur Ataç ile gözaltına alınarak adliyeye getirilen İsmail Yalınız hakkındaki yakalama kararları, sorgulanmalarının ardından kaldırılmıştı.