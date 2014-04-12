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'Yasa dışı dinleme' iddiasıyla gözaltına alınan komiser serbest

Yasa dışı dinlemelerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aytaç Akyol serbest bırakıldı

12 Nisan 2014 19:12

Arzu Yıldız / Ankara

Adana’da yasa dışı dinlemelerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan İstihbarata Karşı Koyma Büro Amiri Aytaç Akyol serbest bırakıldı.

İstihbarata Karşı Koyma Büro Amiri Akyol, sorgusunun ardından bu sabah çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı. Akyol’un savunmasında “Yasa dışı hiçbir uygulamanın içerisinde olmadık” dediği öğrenildi.

Yasa dışı dinlemeden tutuklanan altı polisin avukatları da Cuma günü tahliye talebinde bulundu. Talepleri Pazartesi günü değerlendirilecek.

 

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