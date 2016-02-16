'Yasa dışı dinleme' davasında; dinleme kararını veren hâkim, polisleri yargılıyor

Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 23'ü tutuklu 143 polisin yargılandığı "casusluk ve yasa dışı dinleme" iddiasına dayanan davanın dün gerçekleşen (15 Şubat 2016) ilk duruşmasında Yılmazer'in avukatı Hüseyin Ataol, davaya bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Civelek'in polislerin tutuklanmasına sebep olan dinleme kararlarında imzası olduğunu hatırlattı. Zaman'da yer alan habere göre Civelek'e “Ya bu davanın sanığı ya da ‘kandırıldım' diyerek müştekisi olmanız lazım. Bu davaya bakamazsınız” diye seslendi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde avukatlar söz aldı. Eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in avukatı Hüseyin Ataol, müvekkillerinin suçlandığı dinlemelerden birinde mahkeme başkanı Ahmet Civelek'in de imzası olduğunu belirterek mahkeme başkanına yönelik şunları söyledi:

“Bir polis çıkıyor sizin imzanız bulunan dinlemenin hukuksuz olduğunu söylüyor. Müvekkilime dava açılıyor ve cezalandırılması isteniyor. Bu tüm hukuk camiasına ve şahsınıza hakarettir. Bu anlattıklarım dizi senaryosu değil. Siz bu davanın tarafısınız. Eğer kandırıldığınızı düşünüyorsanız mağdur müşteki olmalısınız, bilerek yaptığınızı söylüyorsanız o zaman da sanık olmanız gerekiyor. Bu nedenle kendiliğinizden çekilmenizi talep ediyoruz. Aksi durumda reddi hâkim talebinde bulunuyorum.”