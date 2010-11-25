-''YASA DIŞI DİNLEME'' DAVASINDA 3 TAHLİYE İSTANBUL (A.A) - 24.11.2010 - Bazı iş adamları ile bir emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 35 sanığın, ''Oluşturulan suç örgütü vasıtasıyla şikayetçilerin telefon dökümleri ile kişisel ve sosyal verilerini yasa dışı olarak ele geçirdikleri'' iddiasıyla 1 ile 89 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada 3 tutuklu sanık tahliye edildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Yanık, Zafer Çalışkan, Ayhan Tiren, Ecevit Navruz ve Osman Özakşehir ile iş adamı Erol Güral'ın da aralarında bulunduğu 12 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan Mehmet Yanık, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ''Melike Tuğba Şanlıoğlu ile ilgili Ahmet Kaşıbeyaz benden bu şahsın konuştuğu telefonların tespitini istedi. Ben de durumu Zafer Çalışkan'a bildirdim. O da Fatih Bilir ile temasa geçti, ancak sonraki gelişmelerden fazla bilgim olmadı'' dedi. Duruşma salonundaki tüm sanıkların savunma yapmalarının ardından söz alan tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliye edilmelerini talep ederken, savunmaları alınan tutuksuz sanık avukatları da müvekkillerinin duruşmalara gelme zorunluluklarının kaldırılmasını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ayhan Tiren, Ecevit Navruz ve Osman Özakşehir'in, mevcut delil durumu ve tutuklama tarihi dikkate alınarak tahliye edilmelerine, sanıklar Mehmet Yanık ve Zafer Çalışkan'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Suçtan zarar görme ihtimali bulunan müştekiler Melike Tuğba Şanlıoğlu ve Tahir Kıran'ın davaya katılan olarak kabulüne hükmeden heyet, savunması alınmayan sanıkların savunmasının alınabilmesi ve dinlenmesi talep edilen tanıklar ile katılan olarak kabul edilen müştekilerin duruşmaya çağrılması için duruşmayı erteledi. -İDDİANAMEDEN- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 100 sayfalık iddianamede, Frankfurt Emniyet Ataşeliğinin bir yazısı üzerine başlatılan çalışmada, şüpheli Mehmet Yanık'ın bir GSM şirketinde çalışan Fatih Bilir vasıtasıyla kişilerin telefon dökümleri ile baz bilgilerine ulaştığı ve temin ettiği görüşme dökümlerini başkalarına para karşılığı verdiğinin belirlendiği anlatılıyor. Yanık'ın, diğer şüpheliler Zafer Çalışkan, Kadir Çelebi, Selahattin Çuhadar, Alaattin Çuhadar ve Olcay Zihni Akay'ı, elde ettiği görüşme dökümlerini kullanarak yönlendirdiği ve bazı kişileri hukuka aykırı şekilde takip ettirip, gizli görüntülerini çektirdiği aktarılan iddianamede, Yanık elebaşılığında oluşturulan suç örgütünün eylemleriyle özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği belirtiliyor. Şüphelilerden iş adamı Erol Güral'ın boşanmak üzere olduğu eşi Melike Tuba Şanlıoğlu ile aralarında tazminat talebine ilişkin anlaşmazlık bulunduğu kaydedilerek, Erol Güral ile babası Rıza Güral'ın, Hüseyin Çağlar, Ahmet Kaşıbeyaz, Ömer Yaprak ve Adil Dilek vasıtasıyla Mehmet Yanık ile bağlantı kurduklarına yer veriliyor. Erol Güral'ın, boşanmak üzere olduğu eşinin başka bir erkekle ilişkisi olduğunu kanıtlamaya çalıştığı bildirilen iddianamede, bu nedenle Yanık ile diğer örgüt üyelerinin, Melike Tuba Şanlıoğlu'nun telefon görüşmelerini Güral'a ilettikleri, Şanlıoğlu'nun bazı yakınları ile görüştüğü kişilerin telefon dökümlerinin de elde edildiği anlatılan iddianamede, Şanlıoğlu'nun fiziken takip edildiği ve görüntülerinin çekildiği, hatta bu şekilde elde edilen bazı bilgiler ile fotoğrafların da boşanma davasına ilişkin dosyaya delil olarak konulduğuna yer veriliyor. Örgütün gerçekleştirdiği olaylara değinilen ve şüphelilerin bazı eylemlerinin de hazırlık aşamasında kaldığı belirtilen iddianamede, Mehmet Yanık'ın ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'', ''resmi belgede sahtecilik'', ''haberleşmenin giziliğini ihlal etmek'', ''özel hayatın gizliliğini ihlal etmek'', ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak'', ''suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma'' ''kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak'' ve ''ruhsatsız silah bulundurmak'' suçlarından 26 ile 89 yıl, diğer 34 şüphelinin de benzer suçlardan 1 ile 39 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması talep ediliyor. Soruşturma kapsamında da eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ile iddianamedeki bazı şüphelilerin de aralarında bulunduğu 29 kişi hakkında ise birtakım suçlamalara ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.