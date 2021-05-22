Yasa dışı bahiste 217 milyon dolar hareketlilik; parayı Bitcoin yapmışlar!

Diyarbakır'da yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan 83 şüphelinin, operasyonda el koyulmasın diye bahisten elde ettikleri 217 milyon 400 bin dolar parayı Bitcoin'e çevirdikleri ortaya çıktı. Hesaplarda ayrıca 682 bin 665 dolar olduğu görüldü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman’ın yönlendirmesiyle yasa dışı bahis çetesine operasyon düzenlendi.

Diyarbakır merkezli 16 ilde, 18 Mayıs'ta, 83 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Diyarbakır Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında çete lideri Murat A.'nın da bulunduğu 37 şüpheliyi gözaltına aldı.

Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüphelilerden 20'si, serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında çete lideri Murat A.'nın da olduğu 8'i mahkemece tutuklandı, 9'u ise adli kontrolle serbest kaldı.

Şüphelilerin olası operasyonda, paralara el koyulmaması düşüncesiyle elde ettikleri parayı kripto para birimi 'Bitcoin'e çevirdikleri öğrenildi.