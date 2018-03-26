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Yasa dışı bahisçiler para trafiği için öğrencileri kullanmış

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, para trafiği için özellikle işsiz, geliri düşük çalışanlar ve üniversite öğrencileri kullandıkları ortaya çıktı

26 Mart 2018 18:06

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, para trafiği için özellikle işsiz, geliri düşük çalışanlar ve üniversite öğrencileri kullandıkları ortaya çıktı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara karşı yürüttükleri operasyonu tamamlandı. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken, banka hesaplarına el konuldu. Operasyonda farklı adreslerde yapılan aramada 35 bin 910 TL, 10 cep telefonu, 11 farklı isimle düzenlenmiş kredi ve ATM kartları, iki motosiklet ve bir elektrikli bisiklet ele geçirildi. Ele geçirilen cep telefonlarında inceleme yapan ekipler, yasa dışı bahis olayının, yurt dışında olan ve internet üzerinden yazışmalarda kod ad kullanan örgüt yöneticilerince koordine edildiğini belirledi.
Ekipler, zanlıların bir banka hesabına bağlı olmayan cep telefonlarına cebe havale yöntemleriyle para gönderdiğini belirlerken, özellikle işsiz, geliri düşük çalışanlar ve üniversite öğrencilerinin bu iş için seçildiği ortaya çıktı. Telefonların sahiplerine ise günlük yevmiye veren bahisçiler, özellikle günün yoğun saatlerinde işlem yaptığı da belirlendi.
Gözaltına alınan 6 kişinin sorgusu sürerken, polisin operasyonla ilgili çalışması sürüyor.

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