Yasa dışı bahis soruşturmasına yayın yasağı

T24 - Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili olarak yayın yasağı kararı aldı.





Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasında yer alan telefon görüşmelerinin bazı basın yayın organlarında yer alması üzerine mahkemeden yayın yasağı konulması talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi, yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili haberlere yayın yasağı getirdi.







13 ilde operasyon







Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Şubat 2010'de İstanbul, Diyarbakır, Antalya, Muğla, Mersin, Hatay, Adana, Gaziantep, Siirt, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 36 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 8'i mahkemece tutuklanmıştı. 28 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.