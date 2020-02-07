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Spor

Yasa dışı bahis oynayanlara da ceza yolda

Oyunculara 5 ila 20 bin lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulanabilir

07 Şubat 2020 20:24

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis oynayanlardan ve bu kişilerin mali hareketlerinden yola çıkarak yeni oyunculara ulaştı. Söz konusu kişiler hakkında hukuki süreç başlatıldığı duyuruldu.

AA'nın haberine göre, yasadışı bahis ve kumar sitelerine girerek bahis ve kumar oynayanlar, MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince mali hareketleri izlenerek tespit edildi.

Tüm oynayıcılar için hukuki süreç başlatıldığı duyurulurken, yasa dışı sitelerden bahis ve kumar oynayanlara 5 bin ila 20 bin lira arasında değişen miktarlarda idari para cezası verilebilir.

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