Yasa dışı bahis oynatan ve adam kaçıran 4 kişi Kütahya'da yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesinde, H.İ.B.\'yi (22) kaçırdıktan sonra döverek, parasını zorla almak isteyen 4 kişinin, İzmir\'de yasa dışı bahis oynattığı ortaya çıktı. Otomobilde yakalanıp, gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tavşanlı ilçesi Tahsin Buruk Caddesi\'nde 4 kişinin, H.İ.B.\'yi 34 ST 7395 plakalı otomobile zorla bindirerek, kaçırdığı ihbarını alan polis ekipleri, sürücüyü çevre yolunda önünü keserek durdurdu. H.İ.B., otomobilde dövülmüş bulundu. Aynı araçta yakalanan O.A. (22), Z.A. (28), S.Ç. (22) ve T.B.(27) ise sağlık kontrollerinin ardından Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Polisin yaptığı incelemede, çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan şüphelilerin, İzmir\'de yasa dışı bahis oynattıkları, çeşitli yollarla hesap açtırdıkları kişilerin kartlarına el koyarak, yasa dışı bahisten elde edilen paraları bu hesaplara aktartıp, çektikleri ortaya çıkarıldı. Dövdükleri H.İ.B.\'nin de hesaplarını kullanan şüphelilerin yaklaşık 50 bin liranın hesapta olmadığını fark ederek, Tavşanlı\'ya geldiği öğrenildi.

O.A., Z.A., S.Ç. ve T.B., emniyetteki işlemlerin ardından \'yağma\', \'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\', \'kasten yaralama\', \'tehdit\' ve hakaret\' suçlarından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Tavşanlı T Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.



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