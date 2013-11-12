Yasa dışı bahis oynanan kredi kartları kapatılıyor

BDDK, banka ve kredi kartlarının yasa dışı bahislerde kullanılmasını engellemek için bankalara talimat gönderdi. Buna göre, bahislerde kullanıldığı tespit edilen kartlar önce Maliye’ye bildirilecek, sonra da kullanıma kapatılacak. Yazıda BDDK’nın bu alanda suçları önleme görevine dikkat çekildi.

Zaman gazetesinden Koray Tekin'in haberine göre, internet üzerinden yasadışı bahis oyunlarındaki gözle görülür artışın ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaları uyardı. Kurum, banka kartları ve kredi kartlarının spor müsabakalarıyla ilgili yasa dışı bahis işlemlerinde kullanılmamasını istedi. Nasıl hareket edilmesi gerektiğini hatırlatan BDDK bankalara, bahiste kullanıldığının tespit edilmesi halinde kartların kapatılması talimatını verdi. Bunun için gerekli sistemin kurulması gerektiğini vurguladı. Yazıda, 2 Ağustos 2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘6495 sayılı kanuna atıfta bulunuldu. Bankacılık hizmetleri ve işlemleri ile banka kartı ve kredi kartlarının, 7258 sayılı kanunda belirtilen suçlarda kullanılmasının önlenmesinin BDDK’nın yetki ve görevleri arasında olduğu hatırlatıldı. Talimat çerçevesinde, kredi kartı vasıtasıyla internet üzerinden oynanan bahis oyunları bankalarca tespit edilecek. Daha sonra işlemin kullanıldığı bütün kartlar ve işlemler Maliye’ye bildirilerek bir sonraki aşamada söz konusu kartlar kapatılacak.

Milli Piyango İdaresi’nin özelleştirilmesi ve illegal kazançtan vergi alınması konularının yankıları sürerken BDDK’nın bankalara bahislerle ilgili olarak geçen ay talimat niteliğinde bir yazı gönderdiği ortaya çıktı. Söz konusu yazıda 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a atıfta bulunuldu. BDDK’nın görev ve yetkileri arasına, bankacılık hizmetleri ve işlemleri ile banka kartı ve kredi kartlarının, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun”nun 5. maddesinde yazılı suçların işlenmesinde kullanılmasının önlenmesine ilişkin hüküm eklendiği yazıda hatırlatıldı. Yukarıda bahsi geçen maddede, kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın, bahis oynatanların, oynanmasına yer veya imkân sağlayanların hapis cezasıyla cezalandırılacağına yer veriliyor. Yurtdışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarına internet ve benzer yollarla erişim sağlayıp Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayanların da benzer şekilde cezalandırılacağına vurgu yapılıyor. Her türlü bahis veya şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık edenlerin cezalarının da, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adlî para cezası alacağı kanunda yer alıyor.

Öte yandan geçtiğimiz haziran ayında hükümet, önemli bir adım atarak banka kartı ve kredi kartlarının yasa dışı bahis ve şans oyunlarında kullanılmasını önlemekle yükümlü olmasını sağlayacağı basına yansımıştı. Havocscope isimli yabancı bir şirketin araştırmasına göre Türkiye’deki kaçakçılık, tefecilik, fuhuş ve kumar gibi illegal yollardan yılda elde edilen gelirin yaklaşık 20 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Türkiye bu rakamlara göre dünyadaki suç ekonomisi sıralamasında listenin 18. sırasında yer alıyor. Korsan kumar çetesi en çok Türkiye’de yasak olan uluslararası bahis siteleri üzerinden kumar oynatıyor.

Sanal kumarda Türkiye büyük pazar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun tespitine göre, Türkiye’de sanal kumar pazarı gün geçtikçe büyüyor. İsveçli bir sanal kumar şirketi gelirinin Türkiye payı yüzde 25. Zaman 10 Şubat tarihinde “Her köşe başında korsan bahis bayii var” ve 30 Haziran’da “İnternet sitelerinden bahis oynayanlara ağır cezalar geliyor” başlıklı haberleriyle Türkiye’deki yasa dışı kumar ve bahis pazarını gündeme getirmişti.