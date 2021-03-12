Yasa dışı bahis operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlendiği yasa dışı bahis operasyonunda aralarında "CESPER" kod adlı örgüt liderinin de olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul genelinde bir internet sitesi üzerinden organize suç örgütü kurarak "Yasadışı bahis" oynatan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Hazırlıklarını tamamlayan jandarma ekipleri 13 ilçede 38 farklı adrese düzenledikleri operasyonlarda aralarında "CESPER" kod adlı örgüt lideri S.A.'nın da olduğu 28 şüpheli gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 250 akıllı telefon, 178 banka hesap kartı, 16 bilgisayar, ruhsatsız 2 adet silah ve 1 adet av tüfeği, kurulan 7 adet paravan şirketlere ait kaşeler ele geçirilirken, 200 bin lira nakit paranın yanı sıra örgütün hesaplarında 45 milyon lira para tespit edildi.

Yapılan araştırmalarda bahis organizasyonunda elde edilen gelirlerin nakit olarak hesaplardan çekildiği ve örgüt yöneticilerine fiziki olarak ulaştırıldığı belirlendi.

Şüphelilerin görev bölümlerine göre ayrı ayrı gruplardan oluşturulduğu ve farklı görevlerde bulunan şüphelilerin birbirleri ile temasının olmadığı, irtibat kurmaları gerekmesi durumunda Whatsapp uygulaması üzerinden görüşme yapıldığı, sık aralıklarda adreslerini değiştirdikleri ortaya çıktı.