Yasa dışı avlanan 572 kişiye toplam 334 bin 611 TL ceza

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11\'inci Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, dün sona eren 2017- 2018 av sezonunda Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat\'ta yapılan çalışmalar sonucunda yasa dışı avcılık yapan 572 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, bu kişilere toplam 334 bin 611 TL idari para cezası uygulandığını söyledi. Kılınçer, 250 yaban hayvanına el konularak 133 bin TL tazminat talebinde bulunulduğunu belirtti.

Türkiye\'de 2017- 2018 av sezonu, Merkez Av Komisyonu Kararları gereği 25 Şubat 2018\'de ülke genelinde sona ererken, Samsun\'da bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11\'inci Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, bu dönemde Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat\'ta yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Orman ve Su İşleri 11\'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 2017\'de avlaklarda yaklaşık 6 bin kişinin kontrol edildiğini, bunlardan yasa dışı avcılık yapan 572 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını belirten Kılınçer, \"Bu kişilere 334 bin 611 TL idari para cezası uygulandı. 250 adet yaban hayvanına el konularak 133 bin TL tazminat talebinde bulunuldu. Ayrıca 94 tüfek ve 22 diğer araç gerece el konularak gerekli işlemler yapıldı. 2018 yılında ise bu güne kadar 67 kişi hakkında yasal işlem yapılırken 64 bin 498 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Bölge Müdürlüğümüze bağlı il şube müdürlüklerince 2017 yılı içerisinde 81 adet avcı eğitim kursu düzenlendi. Bu kurslara katılan bin 948 kişiye avcılık belgesi verildi. Bölge Müdürlüğümüz dahilinde bulunan avcı dernekleri ile işbirliği yapılarak avcı gelişim seminerleri düzenlendi. Bu seminerlerde avcılara hem bilgilendirme yapılmış hem de sorunları dinlendi ve çözüm önerileri alındı\" dedi.

2 BİN 500 KEKLİK, 3 BİN SÜLÜN DOĞAYA BIKARILDI

Kılınçer, sözlerine şöyle devam etti:

\"Yaban hayatının gelişmesini destekleme amacıyla 2 bin 500 adet keklik ile 6 bin sülün doğaya yerleştirilmiştir. Doğada zarar görmüş halde bulunmuş bin 52 yaban hayvanından 722\'si tedavi edilerek yeniden doğaya dönmeleri sağlandı. 2018-2019 av sezonu Ağustos ayı içerisinde başlayacaktır. Her canlı üreme ve yaşama hakkına sahiptir. Avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başlamaktadır. Av ve yaban hayvanları eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleştirme döneminde rahatsız edilmemeli, yavru ve yumurtaları toplanmamalıdır. Özellikle bölgemiz genelinde yaygın yaşam alanı bulunan karacaların yavruları bulunduğunda ellenmemeli, taşınmamalı ve ürkütülmemelidir. İnsan ile temas halinde toprak ile üzeri silinerek bulunduğu yere bırakılmalıdır. Unutulmamalıdır ki yaban hayatının korunması gelecek nesillere karşı bir görevimizdir. Kurallara uyarak avlanan tüm avcılarımıza teşekkür ederiz.\"



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