YAŞ ve darbezedeye devlette 2 bin kadro

T24 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, "12 Mart ve 12 Eylül'de TSK'dan atılanlar ile YAŞ mağdurlarına geri dönüş hakkı tanıyan kanun kapsamında 2 bin araştırmacı unvanlı kadro tahsis edildiğini söyledi.



Yüksek Askeri Şûra'nın (YAŞ) bugün başlayacak toplantısının, normalleşme yolunda önemli bir kilometre taşı olması beklenirken, 12 Mart ve 12 Eylül mağdurlarına iade-i itibar işlemi de son aşamaya geldi. Darbe dönemlerinde savunma hakkını bile kullanamadan kapıya konulanlara devlet kapısını yeniden açan son adım da atılıyor. Darbe mağduru 2 bin 199 kişi ister devlette çalışacak isterse emeklilik hakkından yararlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "12 Mart ve 12 Eylül'de TSK'dan atılanlar ile YAŞ mağdurlarına geri dönüş hakkı tanıyan kanun kapsamında 2 bin araştırmacı unvanlı kadro tahsis edildiğini hatırlattı ve atamaların 45 gün içinde tamamlanacağını müjdeledi. Bakan Çelik, "Türkiye, demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanında önemli bir virajı daha dönmüş olacak" derken, şöyle devam etti: "12 Mart, 12 Eylül gibi olağanüstü dönemlerde ve YAŞ kararlarıyla Ordumuzdan bir çok kimse yargı kararı olmadan atıldı. Türkiye son yıllarda giderek hızlı bir şekilde normalleşiyor. Haksızlıklarının giderilmesi de normalleşmenin en önemli göstergelerinden biridir. Son yıllardaki gelişmelere bakıldığında tüm ilişkiler olması gerektiği şekilde demokratik kültüre yakışır bir şekilde kendini gösteriyor." İlgili kanunun geçtiğimiz mart ayında Meclis'te kabul edildiğini hatırlatan Bakan Çelik, şu bilgiyi verdi: "Kanun, 12 Mart 1971'den itibaren TSK ile ilişiği kesilenlerden dileyenlerin 60 gün içinde Milli Savunma Bakanlığı'na başvurmalarını öngörüyordu. Devam eden çalışmalar neticesinde 585 mağdurun işlemleri tamamlanmak üzere. 2 bin 199 başvuru üzerinde Milli Savunma çalışmalarını sürdürüyor. Devlet Personel Başkanlığı ise bu amaçla 2 bin kadro ihdas etti. İşlemlerin tamamlanmasıyla 45 gün içinde atamalar gerçekleştirmiş olacak."





Emeklilik primleri ödenecek



Yaş'zedelerin mağduriyetini gideren ve yeni bir sayfa açan düzenleme çerçevesinde şu haklar tanındı:



- İhraç edilen personelin, ordudan atıldığı tarihten, yasanın yürürlüğe girdiği Mart 2011'e kadar geçen döneme ilişkin emeklilik primlerini devlet yatıracak.



- İhraç edilen personelin emsali arkadaşları emekli olmuşsa kendileri veya mirasçıları da aynı haklardan yararlanacak.



- Kişiler vefat etmiş ise bunların hak sahiplerine aylık bağlanacak.



- İhraç edilen personel, aradan geçen dönemde başka bir iş bulup emekli olmuşsa, bu kişilere yeni dönemde en yüksek aylık ödenecek.



- Statülerine göre emsali subay ve astsubayların tamamı emekli olmayanlar ile bu kişilerin kanuni mirasçılarına isterlerse emeklilik hakkını tanınacak, aylık bağlanacak.



- Durumu uygun olanlardan isteyenler devlette özel olarak açılan araştırmacı kadrosuna atanabilecek.



- Devlete dönenler araştırmacı unvanı taşısa da TSK'da görevde olan subay veya astsubay arkadaşlarının halen kazandığı özlük haklarından aynen istifade edecek.



- Ordudaki arkadaşları terfi ettikçe, askeri personel için ortaya çıkan mali haklardan devlete dönenler de yararlanacak.





