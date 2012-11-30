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YAŞ üyeleri için yıllar sonra bir ilk

Depolarda tutulan sofra takımı, aslını bozmadan yapılan onarım ve koruma işlemlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Gül'ün YAŞ üyelerine verdiği yemekte kullanıldı

30 Kasım 2012 21:36

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Yüksek Askeri Şura üyeleri için verdiği yemekte, Atatürk döneminden kalan sofra takımı, uzun yıllardan sonra ilk kez kullanıldı.
 
Cumhurbaşkanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün depolarda yaptığı incelemeler sırasında gördüğü Osmanlı Sarayı için özel üretilen ve Atatürk'ün de kullandığı sofra takımı, konservasyon ve restorasyon işlemine tabi tutuldu.

Depolarda tutulan sofra takımı, aslını bozmadan yapılan onarım ve koruma işlemlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Gül'ün YAŞ üyelerine verdiği yemekte kullanıldı.

Çiçek, üzüm ve salkım motifleriyle süslü sofra takımının bazı parçalarında Sultan 2. Mahmud'un (1785-1839) tuğrasının bulunduğu belirtildi.

Takımının şamdanlarına iki müzisyen figürü, ortadaki jardeniyere ise dört yeniçeri figürü yerleştirilmiş.

'Odiot, France' markalı sofra takımı, Atatürk döneminde Dolmabahçe Sarayı'ndan Çankaya Köşkü'ne nakledilerek, pek çok önemli davette kullanıldı.

Sofra takımıyla ilgili bilgiler de küçük bir kitapçık halinde  YAŞ üyelerine sunuldu.


YAŞ yemeğinin menüsü


Cumhurbaşkanı Gül'ün YAŞ üyelerine verdiği yemeğin menüsünü ise ''zeytinyağlı kuru dolma tabağı, deniz ürünleri tabağı (ıspanaklı ravyoliyle), avokado salatası, tencere kebabı ve cevizli saray tatlısı'' oluşturdu.

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