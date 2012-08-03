YAŞ toplantısı sona erdi, kararlar yarın açıklanacak

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde terfi, temdit ve emeklilik kararlarının belirlendiği yaz dönemi Yüksek Askeri Şura (YAŞ) çalışmaları tamamlandı. Toplantıda alınan kararların bu yıl ilk kez Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden duyurulacağı bildirildi.

YAŞ’da alınan kararları saat 19.00’da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Çankaya Köşkü’ne çıkarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayına arz edecekler. Gül daha sonra YAŞ üyelerine toplu iftar yemeği verecek.

Ancak kararların açıklanması yarın Genelkurmay Başkanlığı ‘nin www.tsk.tr internet adresinden yapılacak. Böylece YAŞ’da durumu ele alınan değişik darbe suçu davalarından tutuklu 40 general ve amiralin durumlarının ne olduğu yarın açıklanacak listelerden anlaşılacak. Ayrıca değişik suçlardan TSK’dan personel uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığı da yapılacak açıklamayla netleşecek. Bu yıl komuta kademesinde bir değişiklik olmayacağı için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel ile diğer kuvvet komutanları yerlerini koruyacaklar.