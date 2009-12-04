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YAŞ toplantısı sona erdi

Yüksek Askeri Şura toplantısında, irticai faaliyetleri" gerekçe gösterilerek 2 personelin ordudan ihracına karar verildi.

04 Aralık 2009 02:00

T24 - Yüksek Askeri Şura bugünkü toplantısını yaptı. Toplantıda alınan kararlara göre 2 asker irticai faaliyetler nedeniyle ihraç edildi.


Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi.

Genelkurmay Başkanlığı Çakmak Salonu'nda sabah saatlerinde başlayan olağan toplantıya, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün verdiği öğle yemeğinin ardından devam edildi.

Toplantıda, başta Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel, eğitim, disiplin konuları olmak üzere planlı faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Şura sonuçları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunuldu.

YAŞ toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda son dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerine Karşı Yürütülen Asimetrik Psikolojik Harekat konusunda bilgi verilmiş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Harbe Hazırlık Durumu incelenerek, bu kapsamda ortaya çıkan ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçları karşılamak için alınan tedbirler görüşülmüştür.  Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel yapısını ve disiplinini bozacak şekilde, irticai tutum ve davranışları tespit edilen 2 personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir" denildi.

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