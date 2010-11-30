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YAŞ TOPLANTISI BİTTİ ANKARA (A.A)

30 Kasım 2010 18:56

-YAŞ TOPLANTISI BİTTİ ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Genelkurmay Başkanlığı Çakmak Salonu'nda sabah saatlerinde başlayan olağan toplantıya öğle verilen aranın ardından devam edildi. Toplantıda, başta Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel, eğitim, disiplin konuları olmak üzere planlı faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının sona ermesinin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı Karargahından ayrıldı.

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