-YAŞ TOPLANTISI 1 AĞUSTOS'TA ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında pazartesi günü toplanacak. YAŞ'ın Ağustos ayı olağan toplantısı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı Çakmak Salonu'nda yapılacak. Toplantıya Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük, 3.Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Nusret Taşdeler, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ve Donanma Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel katılacak. ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı ise toplantıya katılamayacak. Yüksek Askeri Şura'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'a göre Şura bütün üyelerin katılması ile toplanıyor. Ancak özürü olanların toplantıya katılamayacaklarını toplantı gününden önce aynı zamanda Şura Genel Sekreteri olan Genelkurmay İkinci Başkanına bildirmeleri gerekiyor. Yine kanuna göre, toplantıya katılmayan üyeler gündemdeki konular hakkındaki görüşlerini yazılı olarak bildirebiliyor. Başbakan Erdoğan'ın başkanlığındaki Şura üyeleri pazartesi günü öğle saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Şura kapsamı dışındaki orgeneral ve oramiral atamalarında ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevleri için yeni komutanlar belirlenecek. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay'ın 30 Ağustos 2011 itibarıyla görev süreleri dolarken, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu'nun da yaş haddinden emekli olması bekleniyor. EDOK Komutanı Orgeneral Saldıray Berk de orgenerallik rütbesindeki bekleme süresini yine aynı tarih itibarıyla tamamlıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ise görevini iki yıl daha sürdürecek. Atamaların ardından boşalacak orgeneral ve oramiral rütbeleri için korgeneraller ve koramiraller arasından terfiler yapılacak. Yüksek Askeri Şura Ağustos ayı olağan toplantılarında terfi sırasında bulunan albay, general ve amirlerin bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ile disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayrılacak personel ve TSK'yı ilgilendiren öteki konular görüşülüyor. Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile diğer general ve amiral atama işlemleri Yüksek Askeri Şura dışında özel kanunlarla belirlenen esas ve usullere göre yapılıyor. TSK Personel Kanunu'na göre kuvvet komutanları ve Genelkurmay İkinci Başkanının atamaları Genelkurmay Başkanının teklifi, Milli Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile yapılıyor. Jandarma Genel Komutanının ataması için de Genelkurmay Başkanının teklifi, İçişleri Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname gerekiyor. YAŞ toplantısı 4 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Şura'da alınan kararlar Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanacak.