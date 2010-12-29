YAŞ toplantılarında 'sivil' sayısı artacak

T24 - Yüksek Askeri Şurada halen 14 olan asker sayısının 5’e düşürülmesine yönelik çalışmalar devam ederken, oylama sistemi de sivil kanadın lehine değişiyor. Yeni düzenlemede, sivil kanatta 5, askeri kanatta da 5 üye olacak ve terfilerdeki oylama sırasında eşitlik çıktığı taktirde, Başbakan’ın katıldığı tarafın oyları ağır basacak.

YAŞ yasasında yapılması öngörülen düzenlemeye göre, halen Başbakan ve Milli Savunma Bakanından oluşan sivil sayısı 5’e çıkıyor. İki Başbakan yardımcısı ile İçişleri Bakanı da YAŞ üyesi olacak. YAŞ’ın asker kanadını ise, Genelkurmay Başkanı ile Kara Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Jandarma Genel Komutanı oluşturacak. Böylelikle YAŞ üyeleri 5 sivil, 5 de asker olarak 10 kişiden meydana gelecek.

Halen yürürlükte bulunan 1612 sayılı YAŞ yasasının 2 ve 3. maddelerinde, ‘’Yüksek Askeri Şuranın başkanı Başbakandır. YAŞ üyelerinin terfi işlemleri ile ilgili konulardaki oy hakkı ve değerlendirme notu eş değerdedir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın oyları geçerli sayılır’’ hükmü bulunuyor. Bu hüküm yeni düzenlemede de korunacağı için, terfi edecek Generallerin durumu ele alınırken yapılacak oylamada eşitlik çıkarsa, Başbakan’ın verdiği oy sonucu belirleyecek.



38 yıllık yasa



1972 yılında çıkan yasa uyarınca, YAŞ üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Kuvvet Komutanları, Ordu Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Donanma Komutanı ile Silahlı Kuvvetler kadrolarında bulunan orgeneral ve oramirallerden oluşuyor.

YAŞ, Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik konseptin tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi konusunda görüş bildiriyor, Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş oluşturuyor, Silahlı Kuvvetlerle ilgili olan kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceliyor. YAŞ’ın 16 üyesi halen şu isimlerden oluşuyor:

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Nusret Taşdeler, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, Genelkurmay II nci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Donanma Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel ve Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı…



