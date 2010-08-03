YAŞ toplantılarına sürpriz 3'lü zirve

T24

Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız'ın ifade vermeye çağrılması, Orgeneral Saldıray Berk'in Ergenekon davasında 1 numaralı sanık olması gibi gelişmelerin gölgesinde devam eden Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının üçüncü gününde başdöndüren bir trafik yaşandı.



YAŞ toplantısının öğleden önceki bölümünün tamamlanmasının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, saat 12.15’te Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’le bir araya geldi.



Bu görüşmenin ardından Başbakan Erdoğan, saat 12.30’da ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü.



Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Gül, Saat 13.30’da ise şura üyelerine öğle yemeği verdi.



Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Milli Savunma Bakanı Gönül ile diğer şura üyelerinin katıldığı yemek, saat 14.45’e kadar sürdü.



Yemeğin ardından kuvvet komutanlarının ve diğer YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndan ayrıldı.



Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve Orgeneral Başbuğ daha sonra üçlü görüşmeye geçti. Zirve yaklaşık 1.5 saat sürdü.



Üç gündür devam eden kritik YAŞ toplantısı, yarın sona erecek. Şurada alınan kararların Cumhurbaşkanı Gül’e sunulduktan sonra açıklanması bekleniyor.





TERFİ VE ATAMALAR NASIL YAPILIYOR?





Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının atanmalarıyla ilgili olarak YAŞ'ın bir yetkisi bulunmuyor.



Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Cumhurbaşkanı'nca atanıyor. Kuvvet komutanlarının atanma sürecini ise Genelkurmay Başkanı başlatıyor. Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanlığına getirilecek isim için hazırlayacağı kararnameyi Milli Savunma Bakanı'na gönderiyor. Milli Savunma Bakanı'nın Başbakan'a sunduğu isim “uygun görülürse” kararname onay için Cumhurbaşkanı'na sunuluyor. Kuvvet komutanlarını atama süreci Cumhurbaşkanı'nın onayıyla tamamlanıyor.





Kuvvet komutanını atama sürecini Genelkurmay Başkanı başlatıyor, ancak Başbakan bu kararnameyi onaylayarak Köşk'e sunmak zorunda değil. Geçmişte bunun örnekleri bulunuyor.





