YAŞ toplandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başbakan Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda toplandı. Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na

gelişinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ tarafından törenle karşılandı.



YAŞ'ın bu yılki olağan ikinci toplantısı, Çakmak Salonu'nda 09.35'te başladı. Toplantıya, Erdoğan'ın yanı sıra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muzaffer Metin Ataç, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ergin Saygun, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özel, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral Aslan Güner, Donanma

Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit ile Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Hasan

Aksay katılıyor.



YAŞ'ın gündemini, başta personel, eğitim, disiplin konuları olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin planlı faaliyetleri oluşturuyor.

Toplantı öncesinde, basın mensuplarının kısa süreli görüntü almalarına izin verildi. Görüntü için basın mensupları iki grup halinde salona alındı. YAŞ üyeleri, Erdoğan'ın başkanlığında öğle saatlerinde de Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından YAŞ üyelerine Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verilecek.

YAŞ'ın ardından kararlar, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulacak. Kararlar, daha sonra Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği'nce kamuoyuna açıklanacak.