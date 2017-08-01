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YAŞ öncesi kritik zirve; Cumhurbaşkanı ile Başbakan 6 saat görüştü

Yıldırım ile Erdoğan arasındaki görüşme İstanbul'da gerçekleşiyor

01 Ağustos 2017 17:51

YAŞ toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 6 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile İstanbul'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın görüşmesi 6 saat sürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi ve atama dosyalarının karara bağlanacağı şuraya Başbakan Yıldırım başkanlık edecek.

Toplantılarda, görev süresi sona eren kuvvet komutanlarının durumu da netleşecek.

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