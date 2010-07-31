YAŞ öncesi general ve amirallerin durumu

T24 - 'Balyoz'daki general ve amirallerin durumu nedeniyle merakla beklenen YAŞ yarın başlıyor.

Balyoz davası sanığı muvazzaf general ve amirallerin durumu nedeniyle merakla beklenen Yüksek Askeri Şura Toplantısı yarın başlıyor. Önümüzdeki yılların komuta kademesini şekillendirecek YAŞ için Ankara’da nefesler tutuldu.

Balyoz davası kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan muazzaf subaylar nedeniyle gözlerin çevrildiği YAŞ toplantısı, Başbakan Erdoğan’ın başkanlığında yarın başlayacak. Genelkurmay karargahı’nda yapılacak YAŞ’ta bir üst rütbeye yükselecek general ve amirallerle, general ve amiralliğe yükselecek albayların durumunun yanı sıra, kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılacakların ve görev süreleri uzatılacaklar belirlenecek.

Toplantıda komuta kademesi de şekillenecek. Genelkurmay Başkanı Başbuğ ve Jandarma Genel Komutanı Işık’ın görev süreleri 30 Ağustos’ta sona eriyor. Boşalacak Genelkurmay Başkanlığı görevine, Kara Kuvvetleri Komutanı Işık Koşaner’in atanması bekleniyor. Orgeneral Koşaner’den boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ve Orgeneral Işık’tan boşalan Jandarma Genel Komutanlığı’na da atamalar yapılacak. Koşaner’in yerine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız ya da 2. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özel’in gelmesi bekleniyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay ise değişmeyecek. Orgeneral Saldıray Berk’in bu göreve atanması beklenirken, hakkında açılan dava nedeniyle Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner’in, Jandarma Genel Komutanlığı’na getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Şura’da, 134 general ve amiralin terfi ve emekliliklerinin görüşülmesi, 35 civarında general ve amiralin bir üst rütbeye terfi etmesi, 45 albayın da general ve amiral rütbesine yükselmesi bekleniyor.



Çankaya inceliyor

Milli Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın ardından Çankaya Köşkü’nde de Yüksek Askeri Şura’ya girecek ve haklarında yakalama kararı bulunan Balyoz sanıklarının terfi ve atama kriterlerini sivil ve askeri yargı odağında incelediği öğrenildi. Ancak her üç kurumda da incelemenin, salt Balyoz ve diğer soruşturmalarda adı geçen sanıklarının hukuki durumuna ilişkin değil, kuvvet komutanlarının atanma kriterleri üzerine de yapıldığı belirtildi.

Çankaya Köşkü’nde Genel Sekreter Yardımcısı Emin Kuz’un başkanlığındaki Kanunlar ve Kararlar Dairesi, YAŞ atama ve terfilerini mercek altına aldı. MGK’ya başkanlık eden Cumhurbaşkanlığı’nın yanısıra Adalet ve Savunma Bakanlığı’nda da “terfi ve atamalar” odağında hukuki ve teknik çalışmalar sürdürülüyor. YAŞ’ta terfisi gelen fakat çeşitli davalarda adı geçen muvazzafların terfi ettirilmemesi durumunda, geriden gelen ve şura sırasında bulunan personelin görev sürelerine ilişkin incelemeler de yapılıyor.



Köşk’ün yetkisi

Şu ana kadar, YAŞ kararlarını onaylamayan bir Cumhurbaşkanı olmadı. YAŞ kararları, açıklanmadan önce Cumhurbaşkanı’nın onayına sunuluyor. Ancak Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlıklarına kararname ile yapılan atamalar dışında YAŞ kararlarının Cumhurbaşkanı’na “şeklen” sunulduğu ve onaylamama gibi bir yetkisi bulunmadığı ileri sürülüyor. Ancak Köşk’te devam eden çalışma çerçevesinde Cumhurbaşkanı’nın kararnameli atamalar dışındaki YAŞ kararları karşısında kullanabileceği yetkilerin de incelendiği belirtiliyor.



Balyoz sanığı paşaların durumu

Yarın başlayacak YAŞ, Balyoz davası sanıkları arasında generallerin de bulunması dolayısıyla da dikkat çekiyor. Sözkonusu kişiler ve durumları şöyle:

Korgeneral Nejat Bek: 2006’da korgeneralliğe terfi etti. Korgenerallikte 4 yılı dolan Bek, terfi sırasında. Bu yıl boşalması beklenen iki orgeneral kadrosu için 2006’da terfi eden 5 korgenerale ilave olarak 2005 ve öncesinde korgeneralliğe terfi edip 2009’da temdit alan 6 korgeneral daha var. Yani 2 orgenerallik kadrosu için toplam 11 aday var. Ancak terfi sırasında olan korgenerallerin, temditli olanlara göre şansları daha yüksek görülüyor. Bek de bunlardan birisi.

Tümgeneral Ahmet Yavuz: Geçen seneki YAŞ’ta görev süresi bir yıl uzatıldı.

Tümgeneral Salim Erkal Bektaş: 2009 YAŞ’ta görev sırası bir yıl uzatıldı.

Tümgeneral Abdullah Dalay: 2006’da 12 kişi arasında yedinci sıradan terfi etti.

Tümgeneral İhsan Balabanlı: 2006’da 12 kişi arasında sekizinci sıradan terfi etti.

Tümgeneral Gürbüz Kaya: 2006’da 12 kişi arasında dokuzuncu sıradan terfi etti.

Balyoz sanığı olup terfisi geldiği söylenen amirallerin durumu:

Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu: 2006’da koramiralliğe terfi etti. Bu yıl Deniz Kuvvetleri’nde boşalacak oramiral kadrosu olmadığı için terfi şansı yok. Görev süresi bir yıl daha uzatılabilir.

Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu: Geçen yılki YAŞ’ta görev süresi uzatıldı. Bu yılki YAŞ’ta terfi alması yada görev süresinin bir yıl daha uzatılması ihtimali bulunuyor.

Tuğamiral Ahmet Türkmen: 2006’da terfi etti.

Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu: 2009’dan temditli olan iki jandarma tümgeneralden biri. Terfi sırasında olan bir tane de 2006 terfili jandarma tümgeneral var. Bu üç adaydan bir tanesinin korgeneralliğe terfi etmesi ya da temdit alma ihtimali var ve Tümgeneral Helvacıoğlu en şanslı aday olarak görünüyor.

Jandarma Tuğgeneral Ali Aydın: 2009’dan temditli olan dört jandarma tuğgeneralden bir diğeri. Terfi sırasında olan beş tane de 2006 terfili jandarma tuğgeneral bulunuyor. Bu dokuz adaydan biri tümgeneralliğe terfi etme, üç ya da dördünün temdit alma ihtimali var.

Jandarma Tuğgeneral Ömer Mimiroğlu: 2008’de terfi etti.

Arınç: ‘Yanlış yaparlarsa altında kalırlar’

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, hakkında yakalama emri çıkan muvazzaf subayların YAŞ’ta terfi alamayacakları yönündeki değerlendirmelere ilişkin şunları söyledi: “İşin bir tarafında yargı var, bir tarafında şura var. Şuranın elinde de bir kanun var. O kanuna göre işlem yapacaklardır. Bu şuranın başında olan Başbakan, hemen yanında olan Genelkurmay Başkanı kendileriyle ilgili bu mevzuatı iyi biliyorlardır. Bu hukuku, bu mevzuatı göz göre göre çiğnemeyeceklerdir. Bu hukukun, bu maddelerin gereğini yapacaklardır. Eğer yapmazlarsa, şüpheler şunlar, bunlar devam edecek olursa, çok açık hükümlere rağmen bu hükümler uygulanmaz da başka türlü hareket edilirse, bu, eleştirilmeye devam edilebilir. Siyasi açıdan da, hukuki açından da, askeri açıdan da yanlış yapıldığı veya doğru yapıldığı söylenebilir. Bunu yapanlar da, eğer bu yanlışsa yaptıklarının altında kalırlar. Yok hukuki hareket etmişlerse, şu ana kadar konuşulan her şeyi toplayıp çöp sepetine atmak icap eder. Hakkında soruşturma olanların ister asker, ister sivil olsun görevinin başında bulunmalarının yasal ve hukuki bir gerekçesi olduğu takdirde kabul edilebileceğini belirten Arınç, “Ama, ’Biz böyle takdir ettik. Siz ne kadar suçlarsanız suçlayın, mahkeme ne kadar yargılarsa yargılasın bu kişi görevinin başında kalmaya devam edecek’ derseniz yasal ve hukuki hiçbir gerekçe bulamazsınız. Kurumunuzu asıl o zaman yıpratırsınız” dedi.