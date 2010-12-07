-YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATINDA ARTIŞ MERSİN (A.A) - 07.12.2010 - Türkiye'nin yaş meyve sebze ve narenciye ihracatındaki artış miktar ve değer bazında sürerken, 11 aylık dönemde gerçekleştirilen toplam ihracat 1 milyar 858 milyon dolara ulaştı. Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri (TYMSİB) sektör raporundan derlenen bilgiye göre, yılın 11 aylık döneminde geçen yıla göre, miktarda yüzde 4, değerde yüzde 13'lük artış yaşandı. Gruplar içinde taze sebze, miktarında yüzde 1'lik düşüş görülmesine karşın değerde yüzde 11'lik artışla, bu yıl 642 milyon 981 bin 83 dolarlık gelirle ilk sırada yer aldı. En fazla ihracatı yapılan ürün, 233 bin 930 tonla üzüm oldu. 203 milyon 198 bin 81 dolar gelir elde edilen üzümü sırasıyla karpuz, elma ve kiraz-vişne izledi. Yaş sebzede ise 530 bin 816 tonla domates ilk sırayı aldı. 441 milyon 452 bin 253 dolar döviz sağlanan domatesi soğan-şalot, hıyar-kornişon ve biber takip etti. Narenciyede ise değerde yüzde 7 artış yaşanırken, miktar aynı seviyede kaldı. Narenciye içerisinde limon miktarda yüzde 1, değerde ise yüzde 12'lik artış gösterdi ve 262 milyon 109 bin 458 dolarla ilk sırada yer aldı. Geçen yılın 11 aylık dönemde 1 milyar 641 milyon 606 bin 89 dolar olan toplam ihracat rakamı, bu yılın aynı döneminde yüzde 13'lük artışla 1 milyar 858 milyon 345 bin 697 dolara ulaştı. Kasım ayındaki artış ise geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 5, değerde ise yüzde 11 oldu. Gruplar içerisinde narenciye miktarda yüzde 28, değerde ise 16'lık artışla elde edilen 157 milyon 668 bin 378 dolarla ilk sırada yer aldı. Mandalina miktarda yüzde 58, değerde yüzde 39'luk artarken, elde edilen 80 milyon 917 bin 20 dolarlık gelirle ilk sırayı aldı. Kasım ayında yaş meyvede en fazla ihracatı yapılan ürün 21 bin 602 tonlü üzüm oldu. 20 milyon 42 bin 662 dolar gelir elde edilen üzümü, sırasıyla nar, elma ve ayva izledi. Yaş sebzede ise 23 bin 536 tonla ve 16 milyon 707 bin 990 dolar gelir elde edilen biberi sırasıyla hıyar, domates ve havuç takip etti. -TYMSİB SEKTÖR KURULU BAŞKANI KAÇMAZ- Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (TYMSİB) Sektör Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz, yaşanan krize karşın yaş meyve sebze ve narenciyede ihracat artışının sürdüğünü söyledi. Geçen yıl 1 milyar 950 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini anımsatan Kaçmaz, yaşanan artışta gerçekleştirdikleri etkinlik ve yürüttükleri tanıtım çalışmalarının etkili olduğunu ifade etti. Yıl başında koydukları 2 milyar 250 milyon dolarlık ihracat hedefine ulaşmayı arzuladıklarını belirten Kaçmaz, ''Dünya genelinde yaşanan bazı olumsuzluklara karşın belirlediğimiz hedefe doğru ilerliyoruz. Bu ay gerçekleştirilecek ihracatla hedeflediğimiz artışı gerçekleştirmeyi umuyoruz'' dedi. Kaçmaz, ihracatı artırmaya yönelik çalışmaların başta komşu ülkeler olmak üzere sürdürüleceğini kaydetti.