-YAŞ KARARLARI RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları gereği 30 Ağustos 2011 tarihinden geçerli olmak üzere hizalarında göreve atanan komutanların listesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Karara göre, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121. maddesi gereğince, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 100 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 43 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 43 general ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığından 10 general, 3 amiral ve Jandarma Genel Komutanlığından 20 generalin hizalarında gösterilen görevlere atanmaları uygun görüldü. Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında Orgeneral Aslan Güner Genelkurmay 2. Başkanlığından Harp Akademileri Komutanlığına, Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler Ege Ordu Komutanlığından Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına, Orgeneral Yalçın Ataman 3. Ordu Komutanlığından 1. Ordu Komutanlığına, Orgeneral Abdullah Atay Genelkurmay ATASE Başkanlığından Ege Ordu Komutanlığına ve Orgeneral Ahmet Turmuş da 5. Kolordu Komutanlığından 3. Ordu Komutanlığına atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda da Oramiral Nusret Güner Güney Deniz Saha Komutanlığından Donanma Komutanlığına, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda da Orgeneral Bilgin Balanlı Harp Akademileri Komutanlığından YAŞ üyeliğine atandı. Genelkurmay Yunanistan-Kıbrıs Daire Başkanı Tümamiral Serdar Dülger Sahil Güvenlik Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Turgay Erdağ Sahil Güvenlik Komutan Yardımcılığına atanmaları uygun görüldü. Öte yandan Korgeneral İbrahim Yaşar da İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığından Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına getirildi. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Tümgeneral İbrahim Yaşar korgeneralliğe, tuğgeneraller Ali Lapanta ile Arif Çetin tümgeneralliğe, kurmay albaylar Niyazi Erhan Patır, Necdet Güngör, Hacı İlbaş ve Abdullah Doğan da tuğgeneralliğe terfi ettirildi. 30 Ağustos 2011 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilen komutanların listesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararda, ''926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30, 34, 38, 47, 49 ve 54'üncü maddeleri gereğince; bu karara ekli listede kimlikleri yazılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 27 general, beş amiral ve 41 albay ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığında görevli öğretim üyesi bir general ve dört albayın 30 Ağustos 2011 tarihinden geçerli olarak bir üst rütbeye terfi ettirilmeleri uygun görülmüştür'' denildi.