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YAŞ KARARLARI KÖŞK'TE  ANKARA (A.A)

04 Ağustos 2011 14:27

-YAŞ KARARLARI KÖŞK'TE  ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Genelkurmay Başkan Vekili Orgeneral Necdet Özel, Yüksek Askeri Şura kararlarını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunmak üzere Çankaya Köşkü'ne geldi.  Orgeneral Özel, makam aracıyla saat 10.55'te Çankaya Köşkü'ne protokol kapısından giriş yaparken, Milli Savunma Bakanı Yılmaz'ın ise daha önce 5 No'lu kapıdan Cumhurbaşkanlığına geldiği öğrenildi.  Orgeneral Özel ve Bakan Yılmaz, Yüksek Askeri Şura kararlarını Cumhurbaşkanı Gül'ün onayına sunacak. Kararların, Gül'ün onayından sonra kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

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