YAŞ kararları Erdoğan'ın imzasına kaldı

T24 - Balyoz davası kapsamında çıkarılan yakalama kararları ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanması gündemde olan Org. Hasan Iğsız hakkındaki kovuşturma nedeniyle kilitlenen Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Dördüncü gün çalışmaları komutanların karargahtan ayrılmasıyla fiilen sona ererken şura, tarihinde ilk kez karar alınmadan tamamlanmış oldu. Son gün toplantısına katılmayan Başbakan Erdoğan gün içinde iki kez Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül YAŞ kararlarını Başbakan Erdoğan'a sundu. Erdoğan'ın masasına gelen YAŞ kararları imza bekliyor.



“Balyoz” davasında 102 asker hakkında yakalama kararı verilmesi, “internet andıcı” soruşturmasında ise aralarında 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız’ın da bulunduğu 19 subayın ifadeye çağrılması Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantılarına damgasını vurdu.



Toplantıların 4. gününde de yine müthiş bir trafiği yaşandı.



Sabah saat 09.30’da başlayan toplantılarda büyük bir sürpriz yaşandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan son gün toplantılarına katılmadı.



Toplantı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nda devam ederken, Başbakan Erdoğan birçok görüşme yaptı.



Erdoğan’ın ilk görüşmesi Adalet Bakanı Sadullah Ergin’le oldu.



Başbakanlık Resmi Konutu’ndaki görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.



Erdoğan, daha sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile''olağan'' haftalık görüşmesini yaptı.



Saat 15.30 askerler karargahtan ayrılmaya başladı. Bu YAŞ toplantılarının sona erdiği anlamına geliyordu.



Daha sonra İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Başbakanlık’a geldi.



Başbakan Erdoğan Atalay’la bir süre konuştu.

Bu görüşmenin hemen ardından Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül Başbakanlık’a geldi.



Savunma Bakanı Gönül’ün YAŞ kararlarını imza için Başbakan’a sunduğu öğrelildi.





YAŞ'ın üçüncü gününden notlar



YAŞ toplantılarının üçüncü gününde başdöndüren bir trafik yaşanmıştı. İşte saat saat yaşanan gelişmeler:



Saat: 09.30



Yüksek Askeri Şura saat toplandı.



Saat: 12.00



YAŞ toplantısı sona erdi. Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Gül'ün yemeğinde buluşmak üzere karargahtan ayrılırken Başbakan Erdoğan'ın rotası resmi konuttu.



Saat: 12.05



Erdoğan, konutta hem Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile hem de Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile görüştü.



Saat: 12.30



Çankaya Köşkü’nde gerçekleşecek yemeğin başlamasına 1 saat kala ilk zirve gerçekleşti. Başbakan şura üyelerinden önce Dışişleri Konutu’na geçerek Gül ile biraraya geldi.



Saat: 13.30



Cumhurbaşkanı Gül'ün konutunun kapıları bu kez şura üyeleri için açıldı. YAŞ’ın gündemindeki başlıklar, toplantıların 3. gününde yemekli sohbette masaya taşındı.



Yemeğin ardından şura üyeleri tek tek konuttan ayrıldı. Ancak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ ve Başbakan Erdoğan konutta kaldı.



Saat: 14.35



Gül, Erdoğan ve Başbuğ arasında üçlü zirve başladı. Şura gündemindeki pek çok tartışmalı dosyanın konuşulduğu zirve 1.5 saat sürdü.



Saat: 16.00



Başbakan Erdoğan yeniden resmi konuta döndü. Erdoğan bu kez üçlü zirveden aldığı bilgilerle Adalet Bakanı Ergin ile biraraya geldi. Adalet Bakanı 30 dakika sonra konuttan ayrıldı.





