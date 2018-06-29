YAŞ ilk kez Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanacak

Yüksek Askeri Şura'sı (YAŞ) bu yıl, yeni hükümet sistemi kapsamında başbakanlık olmadığı için ilk kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Ağustos ayında yapılacak YAŞ için Milli Savunma Bakanlığı'nda terfiler başladı.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) terfi, temdit ve emekliliklerin görüşüldüğü Yüksek Askeri Şûra’ya (YAŞ) artık Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Yeni sistemde Başbakanlık olmadığı için geçmiş yıllarda Başbakan’ın başkanlık ettiği YAŞ, artık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Önceki yıllarda olduğu gibi ağustosun ilk haftası toplanması beklenen YAŞ’ın yapısı kanun hükmünde kararnameyle değiştirilmişti. Buna göre Erdoğan’ın başkanlığındaki YAŞ, Genelkurmay Başkanı, Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları ile kuvvet komutanlarının katılımıyla toplanacak.



KHK uyarınca YAŞ’ın sekretaryasını Milli Savunma Bakanlığı yapıyor. YAŞ mesaisine başlayan bakanlıkta terfi-atama dosyaları ele alınan personelin olası FETÖ bağlantılarına ilişkin çok yönlü istihbari incelemeler de gerçekleştiriliyor. Bu yıl şurada sadece terfi sıraları gelenler değil tüm albayların değerlendirmeye alınması bekleniyor.



Teamül gereği kuvvet komutanlıklarında değişiklik olmayacak. Ancak görevini koramiral rütbesiyle sürdüren Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın oramiralliğe, seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alkışladığı gerekçesiyle CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin eleştirilerine hedef olan 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in de orgeneralliğe yükseltilmesi bekleniyor.

MGK tarihi OHAL'e bağlı

Yeni dönemde Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) temmuz ayı olağan toplantısının ne zaman yapılacağı, OHAL’le ilgili nasıl karar verileceğiyle bağlantılı olacak. Eğer seçim öncesi söz verildiği gibi OHAL kaldırılacaksa MGK’nın temmuzun son haftasında toplanması bekleniyor. Ancak OHAL üç ay daha uzatılacaksa tavsiye kararında bulunması için MGK’nın 19 Temmuz’dan önce toplanması gerekiyor.