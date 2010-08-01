-YAŞ İLK GÜN ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI ANKARA (A.A) - 01.08.2010 - Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki ilk gün çalışmalarını tamamladı. Genelkurmay Başkanlığı Karargahı Çakmak Salonu'ndaki toplantının öğleden sonraki bölümü, saat 17.20 dolayında tamamlandı. Toplantıda, terfi sırasında bulunan general, amiral ve albayların bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ele alınıyor. Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayrılacak personelin durumları da toplantıda değerlendiriliyor. Şura'da, TSK'yı ilgilendiren diğer konular da görüşülüyor. Bu kapsamda, askeri stratejik konsept, TSK'nın program ve hedefleri ele alınıyor. Şura, çalışmalarına Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yarın devam edecek. YAŞ toplantısı, 4 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.