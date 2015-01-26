'Yas ilan edilince neden tiyatrolar da kapanıyor'

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türkiye’nin Suudi Arabistan Kralı Abdullah Abdullah Bin Abdulaziz için ulusal yas ilan edilmesi nedeniyle tiyatroların perde kapatma kararına tepki gösterdi. “Hakan Ortadoğu krallarından biri daha öbür dünyaya göç ettiğinde yine yas ilan etmeye kalkışırsanız. Bari tiyatroları rahat bırakın” ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan’ın “King Abdullah için CHP bayağı üzülmüş” başlığıyla Hürriyet gazetesinde yayımlanan (26 Ocak 2015) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kral Abdullah için yas ilan edilmesine şiddetle itiraz ettiğimi belirttikten sonra konuya geçiyorum:

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Ey "yas ilan ettik" diye tiyatroları hoyratça kapatan devlet yetkilileri!

-Tiyatroda göbek atılmaz.

-Tiyatroda vur çatlasın eğlenilmez.

-Tiyatroda haydi eller havaya yapılmaz.

-Tiyatroda dört kol çengi oynanmaz.

Yas tutarken de gidilir tiyatroya.

Yas tutarken de perdeler açılır.

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Tiyatro bir sanattır.

Roman gibi, şiir gibi, müzik gibi, öykü gibi bir sanat...

Yas tutarken nasıl şiir okuyorsan...

Tiyatroya da gidersin.

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Yani demem o ki...

Ortadoğu krallarından biri daha öbür dünyaya göç ettiğinde yine yas ilan etmeye kalkışırsanız...

Bari tiyatroları rahat bırakın.