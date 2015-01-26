T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Yas ilan edilince neden tiyatrolar da kapanıyor'

Ahmet Hakan, tiyatroların 'Kral Abdullah yası' için perde kapatmasına tepki gösterdi

26 Ocak 2015 11:59

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türkiye’nin Suudi Arabistan Kralı Abdullah Abdullah Bin Abdulaziz için ulusal yas ilan edilmesi nedeniyle tiyatroların perde kapatma kararına tepki gösterdi. “Hakan Ortadoğu krallarından biri daha öbür dünyaya göç ettiğinde yine yas ilan etmeye kalkışırsanız. Bari tiyatroları rahat bırakın” ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan’ın “King Abdullah için CHP bayağı üzülmüş” başlığıyla Hürriyet gazetesinde yayımlanan (26 Ocak 2015) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kral Abdullah için yas ilan edilmesine şiddetle itiraz ettiğimi belirttikten sonra konuya geçiyorum:

*

Ey "yas ilan ettik" diye tiyatroları hoyratça kapatan devlet yetkilileri!

-Tiyatroda göbek atılmaz.

-Tiyatroda vur çatlasın eğlenilmez.

-Tiyatroda haydi eller havaya yapılmaz.

-Tiyatroda dört kol çengi oynanmaz.

Yas tutarken de gidilir tiyatroya.

Yas tutarken de perdeler açılır.

*

Tiyatro bir sanattır.

Roman gibi, şiir gibi, müzik gibi, öykü gibi bir sanat...

Yas tutarken nasıl şiir okuyorsan...

Tiyatroya da gidersin.

*

Yani demem o ki...

Ortadoğu krallarından biri daha öbür dünyaya göç ettiğinde yine yas ilan etmeye kalkışırsanız...

Bari tiyatroları rahat bırakın.

 

 

 

 

ETİKETLER

tiyatrosuudi arabistanmilli yasulusal yaskral abdullahahmet hakan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24