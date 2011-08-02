T24 LogoT24 Logo
Gündem

YAŞ, II. gün çalışmalarını tamamladı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ikinci gün çalışmalarını tamamladı. Şura, sabah Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında...

02 Ağustos 2011 03:00

T24 -  Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ikinci gün çalışmalarını tamamladı. Şura, sabah Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Genelkurmay Karargahında toplandı. Başbakan Erdoğan, öğle saatlerinde toplantıdan ayrılarak Başbakanlık Merkez Bina'ya gitti. Daha sonra Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da karargahtan ayrılarak makamına geçti. Komutanlar ise karargahta kalmaya devam etti.

Toplantıda, terfi sırasında bulunan general, amiral ve albayların bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ele alınıyor. Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ayrılacak personelin durumu da toplantıda değerlendiriliyor. Şurada, TSK'yı ilgilendiren diğer konular da görüşülüyor.

YAŞ toplantısında alınan kararların 4 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanması bekleniyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24