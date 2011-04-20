-YAŞ GÜNÜNE 200 KAMYON HEDİYE SEUL (A.A) - 20.04.2011 - Kuzey Kore'de geçen hafta kutlanan ülkenin kurucu lideri Kim İl Song'un doğum günü nedeniyle, rejimin seçkin tabakasına hediyeler götürdüğü düşünülen 200 kamyonun Çin sınırından ülkeye girdiği bildirildi. Daily NK adlı Güney Kore gazetesinin haberinde, Çin sınırındaki Yalu nehrini geçerek ülkeye giren 200'den fazla kamyondan oluşan bir konvoyun görüntülerinin elde edildiği belirtildi. Konvoyun görüntülerinin, doğum gününün bir gün öncesi olan 14 Nisan'da çekildiği kaydedildi. Konvoyun fotoğraflarını internet sitesinde yayımlayan gazete, bu büyüklükteki bir konvoyun ülkede nadir görüldüğünü belirtti. Filmi çeken bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, "bunların Çin'de hazırlanmış doğum günü hediyeleri olduğunun sanıldığını" kaydetti. Kim İl Song, iktidarı oğluna bırakmaya hazırlanan mevcut Kuzey Kore lideri Kim Jong-İl'in babası. 1994'te ölen lider, ''sonsuzluğa kadar devlet başkanı'' ilan edilmişti. Kim İl Song, iktidarı oğlu Kim Jong-Un'a bırakmaya hazırlanıyor.