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YAS EVİ ÇÖKTÜ: 7 YARALI  AYDIN (A.A)

11 Haziran 2011 15:24

-YAS EVİ ÇÖKTÜ: 7 YARALI  AYDIN (A.A) - 11.06.2011 - Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Hışımlar köyünde, yakınları vefat eden aileyi ziyarete gelenlerin bulunduğu ahşap evde tabanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, Hışımlar köyünde dün vefat eden bir vatandaşın ailesine taziye ziyaretinin yapıldığı sırada ahşap evin tabanın çöktüğünü belirtti. Coş, ilk belirlemeye göre 1'i ağır 7 yaralının olduğunu belirterek, ağır yaralı vatandaşın Muğla'daki hastaneye, diğer yaralıların Yatağan ve Nazilli'deki hastanelere kaldırıldığını, Bozdoğan Cumhuriyet Savcılığının da gerekli incelemeyi başlattığını bildirdi. Göçük altında kalan kimsenin bulunmadığı, jandarma ekiplerince evdeki vatandaşların tahliye edildiği kaydedildi. 

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