YAŞ, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Yüksek Askerî Şûra, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. YAŞ çalışmalarının 1 günde tamamlanması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yüksek Askeri Şura'nın yeni üyeleri olarak toplantıya ilk kez katıldı.

Hulusi Akar da daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katıldığı Şura'da bu kez Milli Savunma Bakanı göreviyle yer alacak. Orgeneral Yaşar Güler de ilk kez Genelkurmay Başkanı göreviyle toplantı masasında olacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Ümit Dündar da ilk defa YAŞ'da görev yapacak.

YAŞ'da, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal'ın oramiralliğe, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarını sevk ve idare eden 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'in orgenerallik rütbesine terfi etmesi bekleniyor.