-YAŞ ÇALIŞMALARINA ARA VERDİ ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) dördüncü gün çalışmalarına ara verildi. Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki toplantıda, terfi sırasında bulunan general, amiral ve albayların bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ele alınıyor. Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ayrılacak personelin durumu da toplantıda değerlendiriliyor. Şurada, TSK'yı ilgilendiren diğer konular da görüşülüyor. YAŞ toplantısında alınan kararların Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanması bekleniyor.