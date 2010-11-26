-YAŞ 30 KASIMDA TOPLANACAK ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - Yüksek Askeri Şura'nın olağan toplantısı, 30 Kasımda yapılacak. Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplantının Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda 30 Kasım 2010 Salı günü saat 09.45'te başlayacağı belirtildi. Şura üyeleri, aynı gün öğle saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret edecekler. Bir gün sürecek toplantıda, başta Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) personel, eğitim ve disiplin konuları olmak üzere planlı faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.